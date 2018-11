Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, il a été procédé à la nomination de Adil El Oufir au poste de Directeur des ressources humaines – département de l’agriculture, de Mustapha Abaâriss, au poste d’inspecteur général- département eaux et forêts.

En ce qui concerne le ministère du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Tarik Sadik a été nommé au poste de Directeur de la stratégie et de la coopération – département du tourisme tandis que Mehdi Taleb a été nommé Directeur de la réglementation, du développement et de la qualité – département du tourisme. Au même ministère, Abdallah Menou a été nommé Directeur de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile – département du transport aérien.

Concernant le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Mohamed Ghachi comme Président de l’Université Mohammed V de Rabat – département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Au niveau du ministère de la santé, Mohamed Harif, lui, a été nommé Directeur du Centre hospitalier de Tanger.

S’agissant du ministère de la justice, Hassan El Bari a été nommé au poste de Directeur des équipements et de la gestion des biens, tandis qu’au ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Serakh Rachid a été nommé Directeur du commerce et de la distribution.

Rédaction Infomédiaire