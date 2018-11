Infomédiaire Maroc – La Princesse Astrid, représentante du Roi des Belges, a présidé, ce jeudi à Tanger, la cérémonie d’ouverture d’un séminaire sur les opportunités d’affaires à Tanger.

La première partie de ce séminaire s’est tenue au complexe portuaire Tanger Med en présence d’une importante délégation belge composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et de plus de 400 acteurs économiques représentants quelque 250 entreprises, outre des responsables et hommes d’affaires marocains.

Intervenant lors de cette cérémonie, le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, Fouad Brini, a noté que cette visite “rentre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales déjà excellentes, et va renforcer également la coopération dans le domaine logistique et industriel” entre les deux pays, ajoutant que le port Tanger Med développe des échanges avec plusieurs ports en Belgique “qui ont des positions importantes au niveau européen”.

Brini a rappelé que des entreprises belges avaient accompagné le projet de construction de Tanger Med dès ses débuts, et durant les différentes phases de sa réalisation, se réjouissant de l’implantation d’investisseurs belges dans les plateformes du complexe portuaire, et l’existence d’une convention de coopération avec le Flanders Port Training Center (APEC).

Le responsable a noté que la ville de Tanger est devenue une “locomotive” du développement au Maroc, grâce à la sollicitude du Roi Mohammed VI, ajoutant que le projet royal Tanger Med est “le fruit d’une vison royale, et l’incarnation de la volonté du Souverain de faire du nord du Maroc un hub portuaire, logistique, industriel et commercial de dimensions internationales”.

Brini a fait remarquer que Tanger Med se dresse aujourd’hui en tant que “véritable projet d’aménagement du territoire” pour la création d’un pôle concurrentiel et dynamique mondial regroupant des plateformes industrielles et des zones d’activités étalées sur 1 600 ha, qui abritent plus de 800 entreprises, en plus d’une réserve foncière de 5000 ha, ajoutant que le complexe s’est imposé, après moins de 10 ans d’existence, comme le “partenaire privilégié des Européens”.

De son côté, le Ministre-président du gouvernement flamand, Geert Bourgeois, a souligné que la ville de Tanger et ses environs ont connu “un développement impressionnant” en une courte durée, notant que la région constitue désormais un pôle important de développement du Maroc.

Le ministre belge a salué la coopération étroite entre les deux pays dans le domaine des transports et des activités portuaires, tant en matière de formation, à travers APEC, qu’entre les ports des deux pays, notant à cet égard la croissance des échanges commerciaux entre Tanger Med et le port de Zeebruges, et la contribution d’entreprises belges à des projets aux port Tanger Med 2, notamment.

Suite à cette cérémonie, des explications sur le complexe portuaire ont été fournies à la Princesse Astrid et la délégation l’accompagnant. La Princesse a, ensuite, signé le livre d’or du port Tanger Med, et visité le site de l’entreprise belge Willemen Cosimco, qui supervise la construction de l’un des quais du port Tanger Med 2.

Rédaction Infomédiaire