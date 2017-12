Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a approuvé 4 propositions de nominations à de hautes fonctions.

Il a été procédé ainsi à la nomination au niveau du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de Abdellah Janati, directeur de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), de Mahjoub Lahrach en tant que directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole de Moulouya et de Ahmed Ben Thami en tant que directeur de la Société de Productions Biologiques, Pharmaceutiques et Vétérinaires.

Le Conseil a approuvé également la nomination au ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, de Abdellah Raiss en tant que Directeur de la direction provisoire chargée de la réalisation de la route nationale N°1 reliant entre Tiznit et Dakhla.

Rédaction Infomédiaire