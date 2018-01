Infomédiaire Maroc – Plus de 130 019 documents multilingues et multisports destinés au grand public sont disponibles à la Médiathèque de la Mosquée Hassan II (MMHII) de Casablanca, selon des statistiques de la Fondation de la Mosquée Hassan II.

Parmi ces documents, un total de 70 615 sont destinés à la section “Enfants et jeunes”, tandis que la section “Adultes” renferme plus de 47 000 documents selon une articulation thématique et multilingue, précisent les chiffrent de la Fondation.

La MMHII dispose également de 5 000 documents pour l’Espace “Abdelhadi Boutaleb”, de 3 381 documents sous forme de dons, de 576 documents du fonds multimédia et un total de 15 titres de la presse nationale et internationale sous forme papier, donnant ainsi accès aux visiteurs à l’actualité économique, politique, sociale et culturelle.

