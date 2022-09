Dans la continuité de sa nouvelle trajectoire stratégique amorcée en 2020 avec le lancement du plan « Impact 2023 », Chaabi LLD, filiale du groupe BCP spécialisée dans la Location Longue Durée, a dévoilé, ce mercredi 21 septembre, sa nouvelle identité visuelle, articulée autour d’un nouveau logo et d’une nouvelle signature de marque : « Ensemble pour une mobilité responsable ».

A travers cette évolution, l’entreprise réaffirme son appartenance au groupe BCP ainsi que son plein engagement durable et responsable. Le logo évolue ainsi pour adopter les nouveaux codes visuels du groupe BCP. La nouvelle signature, quant à elle, reprend un élément clé dans la nouvelle identité du Groupe, « Ensemble », qui traduit son engagement en faveur de ses collaborateurs, de ses clients et de l’ensemble de ses parties prenantes. Elle vient également confirmer l’orientation résolument solidaire et durable de Chaabi LLD, matérialisée dès 2020 par le lancement du plan stratégique « IMPACT 2023 ».

« Axée sur les trois piliers du développement durable : « People, Planet, Profit », cette feuille de route vise, en effet, à conforter le positionnement de Chaabi LLD en tant qu’acteur de référence dans son secteur, non seulement par sa performance commerciale, mais surtout en termes d’innovation et de leadership en matière de mobilité durable et de respect de l’environnement », a assuré Karim MEKKI BERRADA Directeur Général de Chaabi LLD. Et dans ce domaine, les initiatives à mettre au crédit de l’entreprise sont nombreuses :

Des offres écologiques

CHAABI LLD a pris un engagement ferme en faveur de la réduction de ses émissions de CO2 à travers le développement d’offres écologiques, telles que « Green Mobility », et l’encouragement des modes de mobilité alternatifs à travers l’intégration de véhicules hybrides et électriques. D’autres solutions de mobilité innovantes, telles que l’autopartage et le covoiturage, sont également en cours d’élaboration avec quelques partenaires de la place.

Un engagement pour la sécurité routière

A travers son programme de formation et de sensibilisation aux risques routiers « Safety LAB », Chaabi LLD met à la disposition des clients et partenaires des modules de formation, des vidéos d’animation ainsi qu’un simulateur de conduite visant à développer la culture de la sécurité routière.

L’élément humain au cœur des préoccupations

Plaçant l’élément humain (collaborateurs, clients, partenaires et communauté) au cœur de ses préoccupations, CHAABI LLD continue de capitaliser sur ses Chaabi Innovative Labs dont émergeront les meilleures technologies et solutions adaptées aux besoins des différents acteurs.

En interne, l’entreprise tient également à offrir à ses collaborateurs la meilleure expérience possible en leur permettant de participer activement à leur environnement professionnel et social. Dans ce sens, CHAABI LLD a été certifiée, pour la troisième année consécutive, Best Place To Work au Maroc.

1 véhicule 1 arbre

Soucieuse des enjeux de préservation de la planète pour les générations futures, CHAABI LLD ambitionne de laisser une empreinte positive sur son environnement en lançant l’opération « 1 véhicule, 1 arbre ». Le projet vise la plantation de 9000 arbres, équivalents au parc de véhicules géré en partenariat avec AESVT. Une initiative qui sera renouvelée chaque année.

Une application mobile performante

CHAABI LLD s’est dotée d’une application mobile performante, « CHAABI DRIVE », qui permet à ses clients de gérer leur parc automobile en temps réel et en toute sécurité (état des contrats, factures, véhicules immobilisés, sinistres, entretien, reportings…).