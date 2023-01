En partenariat avec l’AIVAM (Association des importateurs de véhicules au Maroc) et avec la FENELEC (Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables), et l’APSF (Association professionnelle des sociétés de financement) et avec la FLASCAM (Fédération des loueurs d’automobiles sans chauffeur au Maroc) et INSA Alumni Maroc. Interworld organise le Forum de la Mobilité verte et de l’énergie, le 01 février 2023 à Casablanca.

Le démarrage de la production et de la commercialisation des véhicules électriques au Maroc, de bornes de recharge et leur implantation dans différents sites sont les prémices d’un nouvel écosystème qui tend à créer de nouvelles opportunités aussi bien pour le secteur automobile que pour les activités liées aux énergies renouvelables.

Le Forum de la Mobilité verte et de l’énergie est une plateforme de réflexion sur les effets socio-économiques de ce nouveau régime sociotechnique, expliquent les organisateurs. C’est aussi, ajoutent-ils, un espace de révélation des opportunités liées à la transition énergétique dans la mobilité et qui permettra aux différents acteurs publics et privés d’échanger et de développer des partenariats.