Boston Consulting Group (BCG) annonce la nomination de Seddik El Fihri en tant qu’associé (Managing director & Partner).

« Seddik El Fihri est responsable pour l’Afrique des activités Corporate Finance & Strategy et accompagne nos clients dans leurs transformations et leurs stratégies de croissance au Maroc et sur le continent », explique le Groupe dans un communiqué.

D’après BCG, Seddik El Fihri intervient pour des investisseurs professionnels et des acteurs industriels notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des services financiers. Il dirige aussi le Transaction Center Africa, le centre d’expertise du BCG pour la définition et la mise en œuvre de partenariats et fusions & acquisitions sur le continent.

Seddik El Fihri a rejoint le BCG à Casablanca en 2011 après avoir exercé diverses responsabilités au sein du Consortium Maroco-Koweitien de Développement (filiale du Kuwait Investment Authority), du groupe ONA-SNI (aujourd’hui Al Mada) et chez PwC.

L’équipe du BCG à Casablanca compte 9 Directeurs et Associés sous la direction de Patrick Dupoux (Responsable des activités de BCG en Afrique) et de Lisa Ivers (Directrice Générale du bureau de Casablanca).