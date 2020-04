La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) et le ministère de l’Éducation nationale de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont lancé une large consultation auprès des lycéens sur le thème “Le Maroc de demain”.

Cette consultation intervient conformément aux orientations royales considérant les jeunes comme “la vraie richesse du pays” et selon les dispositions de l’article 33 de la Constitution qui insiste sur la nécessité de la participation des jeunes marocains à la vie publique, souligne un communiqué du ministère.

La participation est ouverte aux élèves du tronc commun des lycées publics et privés, à partir du 2 avril, note le communiqué, précisant que chaque participant est invité à rédiger une dissertation, en langue arabe, amazighe ou dans une langue étrangère, en décrivant sa vision du Maroc de demain.

A cet effet, un site électronique (ofok.men.gov.ma) est mis en place pour télécharger la fiche technique de la consultation, remplir le formulaire de participation et soumettre les dissertations avant le 12 avril.

Dans un premier temps, la sélection sera confiée à des commissions régionales du ministère, qui doivent choisir les 10 meilleures dissertations au niveau de chaque région.

Dans une seconde phase, une commission centrale conjointe sélectionnera les 20 meilleurs sujets sur le plan national parmi les 120 dissertations reçues, ainsi que 24 sujets (2 par région) qui seront également retenus.

Au cours de la première semaine du mois de mai, les 44 élèves, auteurs des contributions sélectionnées, présenteront leur dissertation devant les membres de CSMD et des représentants du ministère. Dix sujets sur le plan national et 12 sujets (1 par région) seront, ainsi, sélectionnés et intégrés en tant que contributions pour enrichir le débat au sein de la CSMD.

Rappelant l’extrême importance de ce grand chantier national, le ministère et la CSMD appellent à la mobilisation de toutes les énergies dont regorgent les régions et les provinces du Royaume, afin d’enrichir le débat autour du modèle de développement rénové, selon une approche participative permettant aux jeunes d’être une force de proposition pour construire le Maroc de demain auquel on aspire, sous le Haut Commandement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, conclut le communiqué.