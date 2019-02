OMMA (Ouled Mogador Music Action) présente la 3ème édition de cet événement axé sur les métiers de la musique et qui s’adresse exclusivement aux jeunes formations. Le projet OMMA a été pensé avec pour objectif principal de stimuler la créativité des jeunes talents et les aider à se perfectionner dans le domaine musical.

Né en 2015, OMMA s’applique à offrir des formations aux métiers de la musique aux jeunes d’Essaouira et de la région, leur permettre de gagner en visibilité et en savoir-faire.

OMMA s’articule autour des trois temps : la sélection des groupes, la formation aux métiers de la musique via des ateliers portés par des professionnels et enfin l’enregistrement d’un titre et la prestation de concerts.

Un appel aux jeunes

L’appel à candidature lancé en octobre a permis de récolter plus d’une dizaine de dossiers. Nouveauté de cette 3ème édition, l’appel à candidature s’est ouvert sur toute la région et a dépassé le cadre d’Essaouira. Des candidatures de Marrakech, Agadir ou encore Taroudant ont enrichi l’offre de sélection. Le jury, composé de professionnels de la musique s’est basé sur différents critères dont l’originalité des compositions de la formation, la qualité de la production, le niveau artistique ainsi que la prestation scénique. Et pour cette 3ème édition, 3 groupes ont été sélectionnés.

Dans le style hip hop, c’est M-Top qui a convaincu le jury. Originaire d’Essaouira, le rappeur Ayoub Es-Saouisi a déjà une certaine expérience du métier. Depuis 2008, sa carrière solo l’a amené à se produire dans différentes villes au Maroc et partager la scène avec de grands noms, comme Gnawa Diffusion lors de l’édition 2017 du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira.

Pour la fusion, c’est le groupe Vala Wind qui remporte la mise. Originaires de Taroudant, les six musiciens de Vala Wind se définissent comme un groupe de world music, adepte de la fusion des styles : dakka roudania, malhoune, musique berbère, reggae, rock, jazz… Ils doivent le nom de leur groupe au nom donné par les Romains à la ville de Taroudant, Vala. Ils ont sorti leur premier album en 2016 « Vala Wind ».

Le 3èmegroupe sélectionné vient d’Agadir et se nomme Zegro Band. Créé en 2013, les 7 musiciens Gadiris de ce groupe de fusion s’inspirent de la culture et du patrimoine musical de leur ville natale, en les mettant au goût du public grâce à des rythmes modernes. Leur but est de toucher le public, jeune et moins jeune, en rendant vivantes des mélodies de notre patrimoine. Zegro Band seproduit régulièrement dans les festivals depuis 2013.

Partager l’amour de la musique et ses métiers

OMMA, c’est avant tout la volonté de partage. Pendant une semaine, du 20 au 27 février, près de 10 professionnels de la musique animeront des ateliers afin que les trois formations sélectionnées bénéficient du meilleur dans des domaines variés : la composition, l’écriture, la scénographie, l’enregistrement, la communication, les droits d’auteur, l’aspect technique (balance, fiche technique…), la pré-production, … L’essentiel des aspects du métier de musicien leur sera expliqué et enseigné par des professionnels du secteur.

A l’issue de cette résidence artistique, les groupes enregistreront chacun un titre pour ensuite se produire à Casablanca et Rabat en première partie d’un concert d’un maâlem Gnaoua : le 28 février Abdenbi Guedari à la Renaissance à Rabat, Mustapha Bakbou le 1er mars au Backstage à Casablanca, et le 2 mars Abdeslam Alikane au Boultek à Casablanca.

OMMA, des volontés partagées

«Ouled Mogador Music Action» (OMMA) est une initiative du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, produit et organisé par A3 Communication, et s’inscrit dans une démarche de mise en avant de la culture musicale et de développement au Maroc.

Le Festival a fait appel aux plus renommés des acteurs culturels du Maroc, engagés et expérimentés dans le développement culturel de la jeunesse marocaine. Conscient de l’importance d’une mobilisation générale qui implique plusieurs volontés, le projet OMMA a choisi de s’appuyer sur le soutien de ses partenaires, afin de bien mener la mission et relever les défis que Ouled Mogador Music Action s’est fixés : soutenir des talents prometteurs !

C’est ainsi que des partenariats ont été engagés avec trois acteurs culturels ayant réussi à développer des infrastructures : l’AEC L’Boulvart (Boultek), la Fondation Abdelaziz et Touria Tazi (L’Uzine), et la Fondation Hiba. Les partenaires mettent en commun leurs expertises respectives, leurs infrastructures, leurs équipes et leur professionnalisme, partagent leurs connaissances et expériences avec pour mission l’accompagnement des jeunes talents nationaux.

Ce projet est par ailleurs soutenu par l’Association Yerma Gnaoua, co-organisateur du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, qui milite depuis sa création pour les droits des artistes.

