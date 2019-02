La compagnie aérienne Qatar Airways proposera cet été sept vols directs par semaine entre Doha et Casablanca plus trois autres vers Marrakech, où la continuation sera supprimée, selon Air Journal.

A partir du 29 mai 2019, la compagnie nationale qatarie passera de deux à sept vols directs par semaine entre sa base à Doha-Hamad International et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, opérés en Boeing 777-300ER bi-classe (les cinq via Marrakech seront supprimés). Les départs seront alors programmés selon Airlineroute tous les jours à 8h05 pour arriver à 14h30, les vols retour quittant le Maroc à 19h35 pour se poser le lendemain à 5h00. Qatar Airways est en concurrence sur cette route avec Royal Air Maroc, sa future partenaire dans l’alliance Oneworldavec qui elle partage déjà ses codes. Emirates Airlines, Etihad Airways, Gulf Air et Oman Air desservent également Casablanca au départ du Golfe,

Toujours selon la même source, à la même date, les cinq vols par semaine entre Doha et Marrakech-Menara de la compagnie qatarie perdront leur continuation vers Casablanca, et ne seront plus proposés que le lundi, le mercredi et le vendredi : les 787-8 Dreamliner (22 passagers en classe Affaires et 232 en Economie) décolleront alors à 9h55 (arrivée à 16h10), et repartiront à 17h30 (arrivée le lendemain à 5h15). Qatar Airways est sans concurrence directe ou indirecte sur cette ligne.