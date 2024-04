Dans le cadre du développement de ses activités à l’international, Intelcia Group vient de procéder à l’inauguration d’un nouveau siège à Lisbonne, au Portugal.

« Après cinq années de succès et d’innovation, cette nouvelle installation témoigne de notre engagement envers l’excellence et notre volonté constante de croissance », a indiqué Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia Group.

Et d’ajouter: « à mesure que nous nous tournons vers l’avenir, nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre sera rempli de nouvelles opportunités, de réalisations remarquables et de moments mémorables ».