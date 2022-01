Nommé ambassadeur du Royaume du Maroc en France par le Roi Mohammed VI le 17 octobre 2021, Mohamed Benchaâboun, rejoint son poste à partir de ce vendredi 7 janvier 2022, rapporte le site d’information français Atlasinfo.

Diplômé en 1984 de l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris et disposant d’un solide réseau, l’ex ministre de l’Economie et des Finances et ex PDG du Groupe BCP arrive à Paris alors que les relations entre les deux pays sont plutôt tendues.