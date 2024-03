Le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ a rendu ce mercredi matin son verdict à l’encontre de Mohamed Boudrika, notamment patron du Raja Casablanca et président de l’arrondissement Mers Sultan, le condamnant à un an de prison avec sursis et à une amende de plus de 230.000 dirhams.

Boudrika a été condamné par contumace dans une affaire de chèques sans provision.

A noter que Boudrika se trouve actuellement à Londres, où il a été opéré du coeur.