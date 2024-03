Le dollar américain s’est déprécié de 0,6% face au dirham à 10,03 durant la semaine du 04 au 08 mars, selon Attijari Global Research (AGR).

Cette évolution s’explique par un effet panier négatif de 0,7% suite à la baisse du dollar face à l’euro alors que l’effet marché ressort positif à 0,1% en défaveur du dirham, précise AGR dans sa récente note « Weekly Mad Insights – Currencies ».

Les spreads de liquidité se resserrent de +10 points de base (pbs) cette semaine à un niveau de 1,61%, fait savoir la même source, ajoutant que les flux imports continuent de peser sur la liquidité du dirham.

Par ailleurs, AGR fait savoir que les marchés anticipent une première baisse des taux en juin pour la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE). Néanmoins, cette décision est tributaire de l’évolution du contexte économique et de l’inflation aux Etats-Unis et en Zone Euro.

Les principaux brokers à l’international anticipent une appréciation du Dollar par rapport à l’Euro sur le court terme. Ainsi, les analystes d’AGR conseillent les importateurs de couvrir leurs opérations en dollar sur des horizons de 3 mois.