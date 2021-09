Les instances de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) se sont réunies lors d’une Assemblée Générale Ordinaire Élective (AGOE), le jeudi 23 septembre, à Casablanca, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Après lecture des rapports moral et financier, qui ont reçu l’approbation de l’assemblée, la candidature du binôme Mohamed El Bouhmadi pour le poste de Président et Lamia Tazi pour le poste de Vice-Présidente Générale a été soumise aux membres présents qui les ont élus à l’unanimité pour un mandat de trois ans à la tête de la FMIIP.

S’exprimant à l’issue de cette assemblée, ils ont rendu un hommage appuyé à l’action du Président sortant, qui a porté haut les ambitions de l’industrie pharmaceutique nationale, sans relâche et dans l’intérêt de la souveraineté sanitaire du pays.

Le nouveau Président a déclaré se tenir prêt à « approfondir l’action de la FMIIP en faveur de la production locale et s’inscrire dans les chantiers ambitieux portés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment la mise en œuvre et la généralisation de la protection sociale et la couverture sanitaire universelle ».

Biographies des nouveaux dirigeants

Mohamed El Bouhmadi, Président

Mohamed El Bouhmadi a poursuivi son parcours académique en France. En 1984, il a obtenu son diplôme d’État de docteur en pharmacie de l’université de Montpellier. Il a démarré sa carrière la même année en tant que pharmacien au CHU de Montpellier, avant d’intégrer en 1990 Synthémédic -Filiale de Synthélabo- et Maphar Groupe Sanofi-Synthelabo en 1999 à Casablanca. Il est depuis 2006 le PDG-fondateur des Laboratoires Zenithpharma.

Membre actif de plusieurs associations, Mohamed El Bouhmadi a été Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Fabricants et Répartiteurs pendant deux mandats et Vice-Président de l’Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique Marocaine (AMIP) entre 2015 et 2019.

Fort d’une expertise avérée dans le domaine de la santé et la pharmacie, le nouveau Président de la FMIIP maîtrise le marché pharmaceutique marocain ainsi que les aspects techniques, réglementaires et pharmaceutiques.

Lamia Tazi, Vice-Présidente Générale

Lamia Tazi est présidente du Conseil d’administration et PDG de Sothema. Sa carrière a duré plus que 20 ans durant lesquelles elle a gravi les échelons de l’organisation, après avoir obtenu son doctorat en pharmacie de l’université de Liège en 1997.

Elle a joué un rôle central dans le développement local et international de Sothema, notamment via la création de filiales. Elle est également PDG et administrateur de West Afric Pharma, première filiale d’un laboratoire marocain au Sénégal.

Sur le plan corporatiste, Lamia Tazi a été Secrétaire générale de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP). Elle est par ailleurs Présidente de la Fondation Omar Tazi des œuvres humanitaires et Vice-Présidente de l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).