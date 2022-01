Mohamed Horani, président de l’Association marocaine des entreprises faisant appel public à l’épargne (APE), récemment créée, a présenté, dans une interview à l’agence MAP, la vision et les objectifs de cette nouvelle instance censée promouvoir l’accès des entreprises marocaines au marché des capitaux. ‘‘Notre jeune association vient d’être créée avec l’appui de la CGEM et de la Bourse de Casablanca et le soutien de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Notre conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises et nous avons constitué notre bureau et lancé plusieurs actions pour doter notre association des structures qui lui permettront de mener à bien sa mission et de réaliser ses objectifs, a indiqué Horani.

Cette nouvelle instance se veut force de proposition sur les évolutions législatives et réglementaires afin de faciliter le recours au marché des capitaux au service de la relance et du développement de l’économie nationale.

‘‘Je rappelle que notre vision est de valoriser le rôle central de l’entreprise en tant que principal facteur de création de richesse et de développement économique et social. Ce choix s’explique par le fait que les entreprises faisant appel public à l’épargne doivent être exemplaires en matière de performance économique, de bonne gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale, ajoute le président de l’APE.

Forte de la qualité de ses membres, l’APE a pour mission de mener toute action en mesure de contribuer à l’amélioration de l’environnement général de l’entreprise, notamment, celui de l’appel public à l’épargne et d’augmenter son éligibilité à recourir à ce mode de financement.

A l’aube de la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement (NMD) adopté par notre pays et en phase de sortie de la crise du Covid-19 avec ses contraintes et ses opportunités, il est essentiel que l’entreprise marocaine participe à l’effort de dynamisation des marchés des capitaux.

Les commissions permanentes, qui sont en cours de constitution, seront chargées de mener des actions en ligne avec nos objectifs.