Mohamed Mahboub a été élu à l’unanimité président de la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP) et ce, lors de l’Assemblée générale de la Fédération tenue, mardi à Rabat.

Mahboub, qui est président de la société Binaâ Yarid, était le seul candidat ayant présenté sa candidature au Comité d’organisation des élections constitué par le Conseil d’Administration, conformément aux Statuts et au Règlement Intérieur de la Fédération.

Dans une déclaration, Mahboub a mis en avant le programme d’action de la FNBTP qui porte sur sept axes notamment, la restructuration organisationnelle de la Fédération, la qualification et la classification des entreprises, l’amélioration de la formation professionnelle, le renforcement des capacité financières de la FNBTP, la communication et la promotion à l’export.

Il s’est, de même, réjoui des résultats de ces élections soulignant que son objectif est d’œuvrer à la réalisation des objectifs de ce programme et ce, par l’élaboration d’une étude stratégique à même d’améliorer les services de la Fédération en faveur de ses membres.

De son côté, le président sortant, Mouloudi Benhamane, a mis l’accent sur l’état du secteur et les attentes des entreprises pendant cette conjoncture difficile marquée par les impacts de la crise sanitaire sur l’économie.

Il a, par la même occasion, remercié l’ensemble des invités d’honneur, les présidents des organisations professionnelles de la filière de la construction, les partenaires et les membres de la Fédération qui ont bien voulu répondre présents à cet évènement.

Après la lecture des apports morale et financier qui ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée générale. Ladite Assemblée a donné le quitus et a remercié le président et le Conseil d’administration sortants pour leur dévouement.

Lors de cette rencontre, la commission d’organisation des élections a présenté la liste des candidats aux postes de membres du Conseil d’Administration, collège A.

L’Assemblée Générale Ordinaire Elective (AGOE) a élu 21 administrateurs du collège A. Il s’agit de Driss El Rhazi, Mohamed Adil Rtabi, Ichak Moussadak, Laila Benjelloun Touimi, Abdellilah Mhidia, Mohamed Gueri, Hamid Mallem, Aderafie Kounda, Mohamed Chakrouni, Mohamed Chadli, Riad Elmahmoudi, Mohamed Moufid, Driss Mehdi, Majd Bennani, Abdellah Aboulhassane, Soufiane Drissi, Ahmed Ben Satti, Youssef Naamane, Ihab Serghini, M’roine Rifaai, Youssef Boudali.

Cette AGOE a été un succès grâce à la participation massive des entrepreneurs membres venus de toutes les régions du Maroc.