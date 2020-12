L’Association Marocaine des Producteurs de Béton Prêt à l’Emploi (AMBPE) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire ce jeudi 10 décembre 2020, au siège de Ciments du Maroc, sous la présidence de Mohammed Khalid LAHLOU, Président du Conseil d’Administration de l’Association.

Cette Assemblée a été tenue en mode hybride (à distance pour certains membres) car ce mode a été validé en AGO avant la survenue de la pandémie, ceci permettant le strict respect consignes de distanciation. L’Assemblée a vu la participation des dirigeants des plus importantes unités industrielles opérant dans le béton prêt à l’emploi, au Maroc.

Le Président de l’AMBPE, a présenté les rapports moral et financier de l’AMBPE qui ont été approuvés à l’unanimité. Le Conseil d’Administration a également approuvé la reconduction de Monsieur Mohammed Khalid LAHLOU en tant que Président.

Il a été également décidé de nommer Saad DALIL, Fayçal DIOURI et Noureddine LABIAD et Mohamed TOUGUY en tant que Vice-Présidents et Maxime PERRIN, en tant que Trésorier.

Un plan d’action 2021 axé sur 3 objectifs, a été présenté et approuvé à l’unanimité :

Recruter plus d’industriels, notamment dans les régions, en favorisant l’adhésion dans le respect des réglementations fiscales, normatives et réglementaires. Encourager la certification des centrales à béton en optant pour un niveau 1+, le niveau le plus élevé de conformité du marquage C م. Contribuer à la sécurité sur les chantiers marocains par la formation des collaborateurs et intervenants des membres de l’AMBPE.

Par ailleurs, l’AMBPE a reconduit la convention de partenariat avec la start-up Welearn pour la vulgarisation des bonnes pratiques du béton et les deux partenaires, associés à l’École Hassania des Travaux Publics, lanceront le premier MOOC (Massive Open Online Course) courant 2021 sur le Béton pour favoriser un apprentissage large de ce noble produit.