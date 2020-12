Aujourd’hui, 28 décembre 2020, Abdelhamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc et Hicham EL HABTI, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont signé un accord de partenariat global de recherche et d’innovation, et lancent dans ce cadre la co-création d’un Digital Innovation Lab (DILAB). Cet espace ouvert de compétences, actif dans la recherche-action, la formation, le conseil et le déploiement de projets, engagera l’ensemble des collaborateurs de Royal Air Maroc, les enseignants, les chercheurs, les étudiants et le personnel de l’UM6P autour d’une démarche d’innovation collaborative. Objectif : permettre aux deux parties de co-développer et de déployer des projets innovants à forte valeur ajoutée.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la volonté de Royal Air Maroc de mettre en œuvre une démarche de Recherche et Développement et d’expérimentation continue dans le but de faire émerger des projets innovants, à partir de problématiques identifiées par la Compagnie.

L’UM6P et Royal Air Maroc associeront ainsi leurs efforts en vue de développer une composante digitale et intelligente autour des produits proposés par la compagnie aérienne, que ce soit aux clients passagers ou aux autres catégories de clients, d’explorer de nouvelles opportunités d’innovation alignées aux enjeux stratégiques et opérationnels de Royal Air Maroc et de développer des idées innovantes adaptées aux réalités du marché et aux tendances internationales du secteur. Le DILAB permettra également aux parties d’expérimenter de manière continue, de tester les nouvelles solutions auprès d’une communauté d’utilisateurs et de développer des partenariats win-win avec des acteurs externes, avec le support du réseau mondial de l’UM6P.

Pour ce faire, le Digital Innovation Lab mobilisera des compétences multidisciplinaires (chercheurs, professionnels, équipes métiers, agents de développement…), dans les domaines ayant trait au développement des projets définis.

Royal Air Maroc contribuera à la mise en place de ce DILAB à travers la mobilisation des ressources humaines. La Compagnie coanimera et pilotera la plateforme DILAB et ses initiatives et se chargera du déploiement des initiatives ou projets issus des travaux du laboratoire.

De son côté, l’UM6P, Université de recherche, d’innovation et de formation d’excellence, mettra à la disposition de Royal Air Maroc les infrastructures et ressources logistiques et humaines nécessaires à la création du DILAB.. L’université assurera également l’accompagnement de Royal Air Maroc dans la mise en place de partenariats dans le domaine du digital avec les universités partenaires de l’UM6P.

L’action du DILAB se déclinera en plusieurs initiatives ou projets qui seront soumis à des protocoles de suivi, de reporting et de contrôle. Aujourd’hui, le DILAB lance sa première initiative pour l’élaboration d’un modèle opérationnel pour la prédiction de la demande.