Un exploit historique, mais qui a nécessité plusieurs années pour être concrétisé. C’est l’avis de Moncef Belkhayat sur la qualification des Lions de l’Atlas, pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

En sa qualité d’ex-ministre de la Jeunesse et des sports et membre du Comité de candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026, Moncef Belkhayat a expliqué dans une interview accordée à CNN que le Maroc a travaillé dur depuis près de 10 ans pour réaliser cette performance.

Des efforts colossaux ont, en effet, été déployés pour atteindre cet objectif. D’ailleurs, au sein de la sélection nationale, « nous avons 3 ou 4 joueurs qui viennent de l’Académie Mohammed VI de football que Sa Majesté a lancée en 2010 », souligne Belkhayat. De plus, a-t-il affirmé, « un grand effort a été fourni par la Fédération marocaine de Football, dirigée par Fouzi Lekjaa, qui a fait un travail fantastique de détection des jeunes footballeurs marocains dans le monde entier ».

En somme, « une équipe formidable et très diversifiée, des joueurs qui jouent au Maroc et d’autres qui jouent à l’international. La plupart d’entre eux jouent dans le championnat européen et c’est pourquoi nous sommes très à l’aise avec les équipes européennes », a expliqué Moncef Belkhayat.

Et d’ajouter: « Nous avons fait un clou avec la Croatie. Nous avons battu la Belgique. Nous avons battu l’Espagne et nous espérons battre le Portugal pour nous qualifier en demi-finale ». Vidéo.