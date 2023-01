Mondelez Maroc décroche pour la deuxième année consécutive le titre de Top Employer et fait valoir ainsi sa politique RH, inspirée des meilleures pratiques mondiales en la matière et en ligne avec les standards de la maison mère, Mondelez International.

« Nous sommes heureux d’être de nouveau certifiés Top Employer. Il s’agit d’une distinction qui nous positionne sur le marché marocain comme employeur de choix et qui met en avant les pratiques RH dont nous sommes fiers » déclare Othmane Nadifi, Directeur général de Mondelez Maroc. « Ceci récompense nos efforts en matière de gestion du capital humain, qui sont à la pointe des innovations dans notre secteur d’activité. », poursuit Othmane Nadifi.

En effet, Mondelez Maroc est en quête continue de développement de ses pratiques RH, de manière à assurer l’épanouissement de ses collaborateurs. Dans cette même perspective, l’entreprise a adopté récemment une nouvelle politique de congé parental. Cette dernière octroie désormais au père deux semaines de congé parental et propose à la mère une reprise progressive et des horaires flexibles pour une durée allant jusqu’à trente jours consécutifs, après son retour de maternité. Dans le cas de la kafala, 14 semaines de congé sont octroyées au parent qui la détient, l’autre parent est toutefois éligible aux deux semaines de congé.

Élue Top Employer 2023, Mondelez Maroc s’engage à promouvoir davantage une culture de diversité et d’inclusion et à maintenir un environnement de travail où règne le bien-être et assurant ainsi un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.