Les inscriptions pour 2023 sont en cours pour le programme de certification « Best Places to Work« , un programme international qui prime chaque année plus de 10.000 entreprises au niveau mondial.

Plus de 200 entreprises ont été certifiées au Maroc durant les 12 dernières années, une certification internationale octroyée aux entreprises qui se distinguent par la qualité de leur environnement de travail et des programmes de ressources humaines offerts aux collaborateurs, indique-t-on dans un communiqué.

Durant les dernières années, plusieurs entreprises au Maroc se sont montrées particulièrement soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs en leur proposant du télétravail, de la flexibilité dans les horaires, des groupes de soutien, des programmes de formation adaptés, des avantages et plus encore, fait savoir la même source.

Chaque année, le programme évalue la qualité de vie au travail de plusieurs entreprises grâce à une méthodologie rigoureuse et transparente. D’abord, une évaluation RH compilant l’ensemble des pratiques managériales au service du bien-être au travail et une deuxième évaluation anonyme adressée aux collaborateurs autour de 8 thématiques validant l’expérience collaborateur.

Les thématiques évaluées incluent la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH. La certification est accordée aux entreprises appliquant les critères d’excellence les plus élevés en matière de conditions de travail et engageant au quotidien des politiques RH en faveur du bien-être de leurs collaborateurs.

Les résultats seront annoncés au courant du mois de mai 2023.