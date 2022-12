Après la prestation qu’ils ont offerte dans le cadre de leur participation au Mondial 2022, sous les couleurs du Maroc, le président du club de Ligue 1 Angers SCO, Saïd Chabane, reconnait qu’il lui sera difficile de conserver les deux joueurs.

« On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver », a-t-il admis dimanche soir sur la chaîne RMC.