Les travaux de la 54-ème Assemblée générale de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) ont débuté, lundi à Diamniadio, à 30 km de Dakar, avec la participation des experts aéronautiques de divers horizons et de représentants et directeurs des compagnies aériennes, dont le Maroc.

Le Royaume du Maroc est représenté à cette rencontre, qui se poursuit jusqu’au 13 décembre au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), par le Président directeur général de la Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou.

Selon les organisateurs, l’objectif de cette rencontre est «d’établir une feuille de route pour une aviation africaine durable».

Quelque 500 délégués et une centaine d’experts aéronautiques de divers horizons y prennent part.

L’Assemblée générale de l’AFRAA vise à «mieux préparer les parties prenantes à poursuivre la reconstruction de l’aviation civile africaine afin de rendre l’écosystème du voyage plus résilient et plus viable», selon les organisateurs.

L’AFRAA regroupe 44 compagnies africaines qui représentent 85% du trafic aérien au niveau du continent. Elle accueille également une trentaine de partenaires de l’industrie aéronautique qui sont des constructeurs d’avions, des équipementiers et des sociétés ayant avec le transport aérien.

Selon le secrétaire général de l’AFRAA, Abderakhmane Berthé, la mission de l’Association est de promouvoir les compagnies par trois modes d’action notamment le plaidoyer par rapport aux défis posés par le transport aérien, de mettre en place des projets communs et de promouvoir la coopération entre les compagnies aériennes et de mettre en place des données et des études sur le transport aérien en Afrique.

L’Assemblée de l’AFRAA réunit les présidents et directeurs généraux des compagnies aériennes africaines, de l’OACI, de l’IATA, de l’AFCAC, des autorités de l’aviation civile, des sociétés aéroportuaires, des fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que des fabricants d’avions et de moteurs, des fournisseurs de composants et de nombreux autres prestataires de services.

Fondée à Accra en avril 1968 et ayant son siège à Nairobi, l’AFRAA a pour mission de promouvoir et de servir les compagnies aériennes africaines et de défendre l’industrie aérienne africaine.

L’Association a la vision d’un secteur du transport aérien durable, interconnecté et abordable en Afrique, où les compagnies aériennes africaines deviennent des acteurs clés et des moteurs du développement économique africain.