La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé lundi le report des matches de qualifications asiatiques à la Coupe du Monde 2022, en raison des craintes concernant l’épidémie du nouveau Coronavirus.

“Après consultation des associations membres d’Asie, la FIFA et la Confédération asiatique de football (AFC) ont convenu de reporter les prochains matchs de qualification asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022”, a indiqué la FIFA dans un communiqué.

Ces matches reportés devaient avoir lieu du 23 au 31 mars 2020 et du 1er au 9 juin 2020.

Toutefois, la FIFA a laissé la porte ouverte à la programmation de certains de ces matches à leurs dates initiales, mais à condition d’un accord préalable de l’instance internationale et de l’AFC.

“Tant pour la FIFA que pour l’AFC, le bien-être et la santé de toutes les personnes impliquées dans les matches de football restent la priorité absolue”, lit-on dans le communiqué.

“La FIFA et l’AFC fourniront la mise à jour sur ces rencontres dans les prochaines jours après consultations des associations membres de l’AFC. La FIFA continuera de suivre la situation concernant COVID-2019 en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les confédérations et les associations membres”, précise la FIFA.

Et d’ajouter qu’elle décidera en temps utile si d’autres changements doivent être apportés au calendrier des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde 2022, “toujours dans le but de préserver la sécurité et la santé de toutes les personnes concernées”.