Un groupe de travail de la Fédération internationale de football (Fifa) a décidé ce vendredi de reporter toutes les rencontres internationales prévues en juin prochain en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué la Fifa dans un communiqué.

“Le groupe de travail établi par le bureau du conseil de la Fifa pour évaluer les conséquences de la pandémie de Covid-19, et composé des dirigeants et secrétaires généraux de la Fifa et de toutes les confédérations continentales, a approuvé à l’unanimité une série de recommandations à l’issue de sa première réunion organisée par visio-conférence”, a précisé la Fifa.

La principale recommandation qui sera adoptée par la Fifa, est le report des rencontres, masculines et féminines, programmées en juin. Le groupe de travail a également recommandé que les critères d’éligibilité des joueurs pour le tournoi olympique masculin des JO de Tokyo (reporté à 2021), restent inchangés avec des joueurs nés avant le 1er janvier 1997 et trois joueurs non soumis à cette règle.