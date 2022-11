Les sélections arabes de football entament leur participation au mondial Qatar 2022 avec des ambitions légitimes pour signer une participation honorable et ne pas se contenter de quitter cette compétition de la phase de poules.

Le monde arabe est représenté par quatre équipes lors de cette Coupe du monde, à savoir le Qatar, pays hôte, le Maroc, l’Arabie saoudite et la Tunisie.

Les quatre équipes ont disputé plusieurs matchs amicaux internationaux avant le début de cet événement footballistique mondial, avec des résultats variant entre une performance marocaine convaincante et une qualité technique rassurante, un recul du Qatar et de la Tunisie et un niveau stable de l’Arabie saoudite.

L’équipe nationale marocaine s’est montrée homogène et forte sous la houlette du nouvel entraîneur Walid Regragui, en particulier avec le retour des stars Hakim Ziyech et Nasir Mazraoui, et a signé une belle prestation face au Chili, l’une des grandes équipes d’Amérique du Sud, avec deux buts inscrits.

Lors de son second match, l’équipe nationale a fait match nul (0-0) face à son homologue paraguayenne, ce qui a valu des critiques à sa ligne offensive tandis que la défense des Lions de l’Atlas, qui n’a encaissé aucun but lors de ces deux matchs amicaux, a été largement saluée.

Malgré cette performance de l’équipe nationale marocaine, son groupe en Coupe du monde comprend deux des géants du football européen, à savoir la Belgique, classée 1 ère au niveau mondial, et la Croatie, vice-championne du monde en titre, ainsi que le Canada, qui a montré une discipline tactique lors de ses matchs amicaux et de qualification, dépassant au classement les Etats-Unis et le Mexique.

A l’instar de l’équipe du Maroc, l’Arabie saoudite évoluera dans un groupe corsé qui comprend l’Argentine, le Mexique et la Pologne, des sélections bardées de joueurs stars et qui disposent d’une longue expérience en Coupe du monde. La sélection saoudienne peut décrocher son billet pour le 2 e tour en cas de victoire face au Mexique et un match nul contre la Pologne.

Les Verts ont par ailleurs présenté un bon niveau lors de leurs matchs préparatifs en étant performants face à l’Equateur et les Etats-Unis, deux sélections avec une grande expérience au Mondial et des joueurs professionnels qui évoluent en Europe.

Pour sa part, l’équipe nationale de la Tunisie n’a pas montré un niveau rassurant avant la Coupe du monde, avec une courte victoire face aux Comores (1-0) et une défaite cuisante face au Brésil (1-5).

Les Aigles de Carthage auront fort à faire face à la France et le Danemark, deux grandes nations du foot européen, en plus de l’Australie, pour accéder au second tour, une mission très difficile au vu de leur prestation terne.

Le Qatar semble le mieux loti des équipes arabes avec un groupe composé des Pays-Bas, du Sénégal et de l’Équateur, des équipes que le pays hôte est susceptible de battre, avec une réelle chance de se qualifier pour le prochain tour.

La qualification du Qatar aux dépens des autres équipes de son groupe est plausible et reste confortée par le fait que ces équipes sont relativement à la portée en comparaison avec les équipes que les autres sélections arabes doivent affronter.

MAP