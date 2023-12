Le président français, Emmanuel Macron, pousserait afin que la FIFA prenne la décision d’octroyer au Maroc l’organisation de la finale de la Coupe du monde 2030. C’est ce que laissent entendre certains médias espagnols.

Selon El Debate, le locataire de l’Elysée souhaite que la finale du Mondial 2030 ait lieu au Maroc, et non en Espagne, et ferait pression sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour qu’il en soit ainsi.

Le média rappelle tout de même que le lieu de la finale n’a pas encore été déterminé, soulignant que l’Espagne veut « logiquement » abriter le match le plus important de la compétition, alors que le Maroc prévoit de construire près de Casablanca un stade de très grande capacité pour accueillir cette fameuse finale.

« Dans ce combat, pour l’instant amical, un nouvel acteur international est apparu ces derniers temps. Emmanuel Macron, qui jouit d’une grande influence dans le football international, souhaite que la finale se joue au Maroc et a déjà commencé à faire pression sur les dirigeants de la FIFA (avec qui il entretient de très bonnes relations) pour qu’il en soit ainsi », indique le journal en ligne.

Pour ce faire, le chef d’Etat français utilise plusieurs arguments footballistiques, avance le média. Macron rappelle notamment que l’Espagne a déjà accueilli la finale de la Coupe du monde 1982 et que le Maroc se prépare depuis plusieurs années à accueillir un Mondial, après plusieurs tentatives échouées (1994, 1998, 2006, 2010, 2018 et 2026).

« Par ailleurs, le gouvernement français considère que le continent africain mérite une nouvelle grande finale sur son sol, signe d’une reconnaissance de l’évolution du football en Afrique du Nord et au Maghreb », explique-t-on.

Et de préciser que « cette manœuvre de Macron, qui pourrait être déterminante compte tenu de l’énorme influence qu’il exerce au sein de la FIFA, est connue du gouvernement espagnol, qui œuvre pour que la finale soit organisée dans notre pays ».

Rappelons par ailleurs que les Fédérations de football du Maroc, du Portugal et de l’Espagne ont récemment signé l’accord de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

La signature de l’accord de candidature est un engagement des trois Fédérations de football à respecter les règles et le cadre régissant le processus de candidature. Le document offre également des orientations sur les aspects techniques clés de la candidature, tels que sa promotion et ses critères d’évaluation.