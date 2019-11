La « Réforme du Libor et la mise en place d’un nouvel indice monétaire au Maroc » est le thème d’un workshop organisé, mercredi à Rabat, par Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

L’objet du workshop est de présenter les implications du changement des indices de référence sur les marchés internationaux et de partager avec l’ensemble des parties concernées, les résultats des travaux effectués pour le choix d’un nouvel indice monétaire de référence au Maroc, et ce dans la perspective de son adoption dès janvier 2020, indique un communiqué conjoint des deux institutions.

Ce projet a été mené, avec l’assistance technique de la BERD, par un groupe de travail créé en 2018, et composé du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, de Bank Al-Maghrib, de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux, de l’Association des Sociétés de gestion et Fonds d’Investissement Marocains et des banques marocaines, rappelle le communiqué.

Le groupe de travail, poursuit la même source, a considéré que le taux des opérations de pensions livrées au jour le jour est le plus approprié pour être le taux sans risque sur le marché monétaire marocain.

Cité par le communiqué, Abderrahim Bouazza, Directeur Général de Bank Al-Maghrib, a salué cette réforme qui est en ligne avec les récents changements au niveau des marchés monétaires au plan international et considère qu’elle constitue « une étape importante pour renforcer la transparence et approfondir le marché et en vue de développer un ensemble plus large de produits et d’instruments pour les acteurs du secteur financier ».

Pour sa part, Alain Pilloux, vice-président de la BERD, a déclaré que la Banque est « ravie d’accueillir le Maroc dans ce petit club composé de pays qui ont déjà mis au point des benchmarks de taux sans risque, robustes et transparents. C’est une étape importante vers le développement d’un marché de swap des taux au Maroc ».