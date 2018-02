Infomediaire Maroc – Cartes Afrique, le forum africain des paiements et du mobile en Afrique francophone, qui oeuvre depuis 12 ans pour le développement des nouveaux moyens de paiement et de la promotion des technologies e-gov, se tiendra les 22 et 23 mars prochains à Marrakech.

Ce rendez-vous, devenu le salon international de l’industrie de la carte, réunit chaque année plus de 800 participants de plus de 50 pays représentant : banques, établissements financiers, fintechs, organismes gouvernementaux, fournisseurs de solutions… A travers ses conférences, keynotes, innovations sessions et formations, Cartes Afrique est le lieu d’échange par excellence dans une industrie en forte mutation.

Rédaction Infomediaire.