Vivre Casablanca autrement ? C’est désormais possible ! Frénétique, imposante et continuellement en mouvement, Casablanca devient aussi digitale … Derrière ce beau projet, Casablanca Events & Animation (WeCasablanca) et NAPS, établissement de paiement, filiale de M2M Group.

Les deux partenaires s’allient pour lancer une carte de paiement électronique multiservices, première carte urbaine au Maroc, prépayée et sans contact.

La carte offrira une panoplie de services au profit des citoyens afin de faciliter l’accès aux différentes manifestations sportives et culturelles organisées par Casablanca Events & Animation et/ou ses partenaires.

Même les mordus de Foot trouveront leur bonheur, puisque la carte fera également office de carte d’accès au Complexe Mohammed V.

Les tickets des évènements seront mis en vente dans le réseau d’agences et de points de service NAPS partout au Maroc. Il sera également possible de se les procurer par voie digitale, via la Plateforme NAPS e-Khadamate.

Et parce que cette tendance digitale épouse fidèlement le mode de vie casablancais, les prestations accessibles par le biais de la carte autour des évènements de la ville auront pour corollaire un accès à des services de paiement électronique, dans le cadre de l’offre duale de NAPS, comprenant une carte prépayée pour les paiements et les retraits, couplée avec une application mobile pour les opérations instantanées de transfert d’argent, de recharge par carte bancaire et de consultation d’historique.

Une seule carte, donc, et une articulation intelligente entre les fonctionnalités du m-wallet et les services d’une carte urbaine. La souscription de la carte sera possible via les canaux digitaux NAPS : site web, email, Centre de Relation Clients ainsi que dans les agences NAPS. Sa recharge sera opérationnelle via les mêmes canaux, à savoir le Centre de Relation Clients ou l’email mais aussi par le biais de l’application Mobile NAPS, ou en agence.