Infomediaire Maroc – Une conférence internationale sous le thème « Protéger le patrimoine culturel par une gouvernance participative et inclusive pour la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) », sera organisée, ce mercredi à Rabat, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites du patrimoine culturel mondial.

Cette rencontre, initiée par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), en partenariat avec le ministère de la Culture et de la communication, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), verra la participation d’Organisations internationales, des départements ministériels chargés de la gouvernance et la gestion du patrimoine culturel, des Associations des collectivités territoriales, le Réseau Méditerranéen des Médinas et du Développement du Patrimoine (RMMDP) et les différentes composantes de la société civile engagées dans le domaine, entre autres.

Rédaction Infomediaire.