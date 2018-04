Infomediaire Maroc – La 3ème édition de la compétition nationale de la robotique (CNR3) aura lieu les 21 et 22 avril à Meknès sous le thème ‘‘Make it smart, make it Safe’’.

Une initiative du Club Robotique et Innovation Arts et Métiers, relevant de l’Ecole supérieure nationale d’arts et métiers (ENSAM) à Meknès, cette édition accueillera des équipes de tout le Royaume, qui mettront à l’épreuve leur savoir-faire et partageront leurs connaissances et compétences en sciences. Et à l’issue de la CNR3, le jury proposera le classement des équipes.

A noter que des conférenciers, des chefs d’entreprises et des inventeurs devront être présents les deux jours de la compétition.

Rédaction Infomediaire.