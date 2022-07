L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en République de Corée à Seoul organise du 04 au 06 juillet 2022 un road show de présentation et de promotion des atouts du Maroc à travers la marque nationale de l’investissement et de l’export « Morocco Now» en Corée du sud.

La délégation marocaine prendra part à cette mission d’affaires afin de mettre en avant les atouts et potentialités dont dispose le Royaume. Ce road show sera ponctué par une série de rencontres d’affaires et rendez-vous avec les grands décideurs de l’industrie Coréenne, représentants de secteurs tels que l’automobile, l’énergie ou l’agro-alimentaire.

La deuxième journée de cet évènement d’envergure connaitra l’organisation à SEOUL d’une conférence de présentation autour des grandes lignes et objectifs de la marque «Morocco Now», déployée afin de promouvoir le Royaume comme destination mondiale d’investissements et d’affaires, en présence de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Corée, M. Chafik RACHADI.

Maroc – Corée du Sud : Une coopération hautement stratégique

Les deux pays fêtent cette année le 60eme anniversaire de la mise en place de leurs relations diplomatiques. Depuis lors, Rabat et Séoul ne cesse d’afficher leur volonté de renforcer leur partenariat et d’élever leurcoopération à un niveau supérieur dans divers domaines, notamment l’industrie automobile, le textile, les nouvelles technologies, l’électronique ou encore les énergies renouvelables. L’élargissement de la coopération à l’Afrique a conféré un caractère hautement stratégique à la coopération bilatérale.

« Morocco Now », la nouvelle marque économique du Maroc

La nouvelle marque de promotion de l’investissement et de l’exportation, « Morocco Now », vise à faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers. Elle entend aussi renforcer le positionnement du Maroc sur l’échiquier du commerce et de l’investissement international. Cette plateforme met également en avant la durabilité, la compétitivité et la flexibilité, qui reflètent le dynamisme économique du Maroc.