Chaque jour, près de 3 700 personnes meurent dans des accidents de la circulation dans le monde, “soit l’équivalent de sept crash de gros avions de ligne”, a alerté à Genève le représentant spécial de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt.



Le nombre de morts sur les routes de la planète “est équivalent à sept jumbo jets se crashant chaque jour, sans aucun survivant”, a déclaré Todt devant la presse, en rappelant qu’au total 1,35 million de personnes perdaient la vie chaque année dans des accidents de la circulation.



Todt a appelé à un sursaut international lors de la 3ème conférence ministérielle sur la sécurité routière prévue à Stockholm les 19 et 20 février, où une centaine de pays sont attendus.



“Nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n’était”, a poursuivi l’ancien pilote de course, ex-responsable sportif chez les constructeurs Peugeot et Ferrari et actuel patron de la Fédération internationale automobile.



Il faut au niveau mondial un “changement systémique” pour “mettre la sécurité au coeur de la mobilité”, a ajouté l’émissaire du secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière