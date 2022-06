Le président de l’Université EuroMed de Fès, Mostapha Bousmina, a été décoré, jeudi soir à Rabat, de la Croix de Commandeur de l’Ordre du Mérite Civil du Royaume d’Espagne, en reconnaissance de son action et implication dans la promotion de la coopération universitaire entre le Maroc et l’Espagne.

Le Professeur Bousmina s’est vu remettre cette distinction, octroyée par le Roi Felipe VI d’Espagne, par l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, lors d’une cérémonie rehaussée par la présence de nombreuses personnalités du monde politique, économique, diplomatique, artistique et médiatique.

Dans une allocution de circonstance, Díez-Hochleitner a indiqué que cette décoration reflète « la valeur centrale que doit occuper l’éducation dans nos relations basées sur de solides liens culturels et humains, que nous devons approfondir pour favoriser notre connaissance mutuelle et tout ce qui nous unit comme peuples voisins, frères et amis ».

Pour le diplomate espagnol, qui a également remis la Croix de Commandeur de l’Ordre du Mérite Civil à José Manuel Roldan, vice-président jusqu’en 2020 de l’Université EuroMed de Fès, les Professeurs Bousmina et Roldan ont réussi à convertir l’Université EuroMed « en véritable modèle de coopération universitaire entre le Maroc et l’Espagne, mais aussi en exemple du potentiel de la coopération entre le Maroc et l’UE dans le grand Espace Euro-méditerranéen ».

Et d’ajouter que grâce à leur intelligence et sagesse, ces deux personnalités académiques de renommée « ont conduit cette Université à figurer parmi les 10 meilleures de l’Afrique et la deuxième au Maroc ».

De même, cette université « abrite la première École d’ingénieurs d’Intelligence Artificielle dans l’Espace Euro-Africain, la première plateforme digitale universitaire, ainsi que la plus grande plateforme d’impression 3D », a relevé l’ambassadeur espagnol.

En somme, le parcours distingué et riche de M. Bousmina devrait être un modèle pour la jeunesse marocaine et espagnole, a-t-il soutenu.

De son côté, M. Bousmina a indiqué dans une allocution de circonstance que le Maroc et l’Espagne partagent les mêmes valeurs de démocratie, de vivre-ensemble, d’altérité et de bon voisinage et travaillent de concert et en bonne intelligence sur des sujets aussi importants que l’immigration, la sécurité, le fanatisme, la radicalisation et la lutte contre le couple perfide séparatisme-terrorisme en plus des changements climatiques.

De même, il a mis l’accent sur l’importance des relations commerciales entre les deux Royaumes, rappelant que l’Espagne est le premier partenaire économique européen du Maroc.

Pour M. Bousmina, le Maroc et l’Espagne « ont écrit ensemble une grande partie de leur histoire et continuent d’écrire les chapitres de notre présent et de notre futur commun pour créer une zone de paix et de prospérité partagée en Méditerranée ».

Et d’affirmer que le Maroc et l’Espagne ne serviraient pas seulement de « rampe pour nous projeter ensemble vers un nouveau dessein et un nouvel horizon plus ambitieux, à savoir celui d’une intégration économique régionale entre l’Afrique et l’Europe et dont nos deux pays ne seront pas un simple point de passage mais de véritables points d’ancrage pour la concrétisation de cette ambition ».

Né à Nador en 1961, le Pr. Bousmina est polyglotte en plusieurs langues européennes. Après avoir décroché des formations universitaires en physique-chimie et en ingénierie à l’École des Hauts polymères (EHP), il devient chercheur aux États-Unis, Professeur à l’École Polytechnique de Montréal et plus tard à l’Université Laval- de Québec.

Il a reçu de nombreux prix prestigieux au niveau international. Ancien Président de la Société Québécoise des Polymères (SQP), et Vice-président de la Société Canadienne de Rhéologie (CSR). Il est éditeur du Journal of Polymer Engineering.

Plus tard il rentrera au Maroc, où il devient membre fondateur de l’Association Marocaine pour l’Innovation et la Recherche, Directeur Général de l’Institut des Nanomatériaux et Nanotechnologie et, à partir de 2007, Chancelier de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques et, depuis 2012, Président de l’Université Euromed de Fès.

En 2020 il a été classé par l’université américaine de Stanford parmi les chercheurs d’élite au niveau mondial et le Marocain le plus influent dans la recherche scientifique au niveau mondial.