Le magazine international Global Trade Review (GTR) vient de décerner à la Banque Centrale Populaire (BCP) le prix de la Meilleure Banque Marocaine dans le domaine du Trade Finance. Ce trophée s’ajoute à une série de distinctions reçues par la BCP dans la même catégorie, dont celui de Meilleure Banque Marocaine en matière de Trade Finance, décerné plus tôt cette année par la prestigieuse revue internationale « Global Finance ».

Cette double consécration vient confirmer le leadership du groupe BCP en matière de financement du commerce extérieur, grâce à son expertise et à la qualité de son accompagnement apporté aux entreprises dans le développement de leurs activités à l’international.

« Ces trophées sont une reconnaissance renouvelée de l’engagement permanent de la BCP auprès des entreprises de toutes tailles. En tant que partenaire de premier plan en matière de développement commercial au Maroc et à l’international, nous œuvrons au quotidien pour offrir à nos clients la meilleure qualité de service ainsi que les solutions les plus innovantes et les mieux adaptées à leurs besoins », a déclaré à cette occasion M. Kamal MOKDAD, Directeur Général de la BCP et de l’International.