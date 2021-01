Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Économie verte et numérique a publié un appel à candidatures pour le poste de directeur général de l’Office marocain de la Propriété industrielle et commerciale (OMPIC) jusque-là occupé par Larbi Benrazzouk.

Les intéressés ont jusqu’au 14 janvier 2021 à 16h30 pour déposer leurs candidatures au siège du ministère. Parmi les conditions requises : avoir une expérience de plus de 10 ans, avoir occupé un poste de responsabilité et de gestion pendant au moins 5 ans, avoir une connaissance relative au développement des inventions surtout au niveau des entreprises, en plus de la maîtrise de l’arabe, du français et de l’anglais.