Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations-Unies (OCHA) a indiqué, jeudi, que les inondations causées par le cyclone tropical Idai depuis le début de ce mois ont touché plus d’un million de personnes et causé la mort d’au moins 122 personnes au Mozambique et au Malawi.

Le cyclone a repris de l’intensité et devrait atterrir dans le centre du Mozambique jeudi soir, selon OCHA qui avertit que des vents tropicaux, des pluies diluviennes et une onde de tempête devraient se produire dans les trois prochains jours.

L’agence onusienne indique aussi que près de 83.000 personnes sont déplacées au Malawi et plus de 17.000 au Mozambique. Les évaluations rapides des besoins se poursuivent dans les zones les plus touchées, avec les gouvernements malawien et mozambicain en charge des interventions humanitaires dans leurs pays respectifs, avec le soutien de partenaires, selon la même source.

IM