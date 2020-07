Suite à l’annonce officielle permettant l’ouverture des musées le 20 juillet, la Fondation nationale des musées a annoncé la réouverture de ses espaces muséaux à partir du 27 juillet 2020. Dans un communiqué, la Fondation fait savoir qu'”après plusieurs semaines à repenser l’accès aux espaces et à préparer une programmation culturelle mettant en avant les collections nationales, les musées sont prêts à accueillir le public en lui offrant une expérience muséale sécurisée”.

Et conformément aux recommandations émises pour limiter la propagation de la Covid-19, les mesures sanitaires visant à protéger la santé des visiteurs et du personnel ont été mises en place, poursuit le communiqué Dans ce sens, la Fondation appelle à réserver les places par téléphone avant la visite, dans la mesure où un nombre limité de visiteurs sera admis et ce, pour s’assurer du respect de la distanciation sociale requise, ajoutant qu’à l’arrivée, les visiteurs doivent être munis de leur masque et un agent prendra la température avant de permettre l’accès aux espaces, et que des distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact seront mis à disposition des visiteurs à l’entrée des musées.