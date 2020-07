FAGIOLI SPA (Italie) et SOMALEV CRANES & LOGISTICS (Maroc) ont formé une alliance stratégique pour fournir une multitude de services de transport & levage lourd aux nombreux futurs projets au Maroc et dans la région.

FAGIOLI SPA est une société d’ingénierie certifiée au niveau mondial, spécialisée dans les activités de transport et de levage lourd, projets logistiques et freight forwarding de colis lourds. Elle dispose d’une des plus grandes flottes d’équipements pour effectuer tout type d’opérations de transport et de manutention de composants lourds et/ou de cargaisons hors gabarit et assurer toute la logistique des projets.

Forte de son parc engin diversifié et ses moyens humains qualifiés et formés, SOMALEV CRANES & LOGISTICS, opère et fournit des solutions à tout défi de transport ou de levage lourd. Nos services sont axés sur les exigences de nos clients, en les accompagnant à réaliser leurs projets suivant les approches les plus efficaces et les plus rentables.