La plus grande plate-forme mondiale de streaming de musique, Spotify, collabore avec le premier festival culturel en termes de fréquentation de la planète, Mawazine-Rythmes du monde pour permettre aux mélomanes, où qu’ils se trouvent, d’avoir accès aux listes de lecture officielles de Mawazine 2019.

Grâce à Spotify, les mélomanes où qu’ils se trouvent pourront avoir accès aux listes de lecture officielles de Mawazine 2019 qui se tient du 21 au 29 juin sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, annonce un communiqué conjoint de l’Association Maroc Cultures et Spotify.

En s’associant avec Spotify, Mawazine va connecter les fans aux plus grands succès programmés cette année, et ce quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Partout dans le monde, les passionnés pourront écouter les titres qui seront joués et découvrir les artistes présents, précise le communiqué, ajoutant que, pour cela, rien de plus simple : il leur suffit de se rendre sur la page officielle de Spotify consacrée à Mawazine.

La collaboration entre Spotify et Mawazine vise également à mettre en avant certains des artistes marocains les plus talentueux. Depuis sa création en 2001, Mawazine a accueilli plus de 1 300 chanteurs et musiciens de renom, comme Whitney Houston, Rihanna, Nancy Ajram ou encore Justin Timberlake.

Cette année encore, un large éventail d’artistes marocains, mais aussi du monde arabe et de tout le continent, se produira aux côtés des plus grandes stars internationales.

Zouhair Bahaoui, Lbenj et Zina Daoudia, entre autres, seront sur la scène de Salé. Les amateurs de rythmes orientaux auront également rendez-vous sur la scène Nahda avec Myriam Fares, Abu et Ramy Ayach. Quant à la scène de l’OLM-Souissi, elle recevra de grandes figures mondiales, parmi lesquelles Travis Scott, Maluma, Marshmello et Migos.