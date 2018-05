Infomediaire Maroc – Miloud Maassid a été élu au poste de président de l’Union nationale des mutuelles marocaines, lors de l’assemblée générale constitutive de cette instance, tenue récemment à Rabat.

Cette assemblée a connu l’approbation des statuts de l’Union et l’élection de son appareil exécutif et son conseil administratif, indique un communiqué de l’Union. Cette initiative vise à consacrer les valeurs et les principes d’une mutualité universelle, unifier les rangs, faciliter l’accès aux soins de santé conformément aux principes de solidarité tenant compte des conditions sociales des adhérents et à développer la structure de la mutualité, affirme le communiqué.

Cette Union contribuera largement au développement de la protection sociale, en encourageant l’action commune et en préservant les acquis garantis par le Dahir portant statut de la mutualité, ainsi que par la nouvelle constitution, souligne la même source.

Rédaction Infomediaire.