Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.



Au niveau du département du Chef du gouvernement, Rachid Meliani a été nommé directeur général de l’École nationale supérieure de l’administration (ENSA), a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.



Concernant le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts- département de la pêche maritime, Ibrahim Boudinar et Taoufik El Ktiri ont été nommés respectivement inspecteur général et directeur des Affaires générales et juridiques.



S’agissant du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Nadia El Bouâamri a été nommée directrice de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) de Casablanca.