La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a présidé, ce mardi à Rabat, la cérémonie d’installation du nouveau directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik.

S’exprimant à cette occasion, la ministre qui a souligné le rôle pionnier de la Maison de l’Artisan depuis sa création en 1957, a indiqué que le changement au niveau de la direction générale doit se traduire par un changement en termes de gouvernance et de mise en oeuvre de la politique générale de cet établissement et de sa nouvelle vision. L’objectif étant de créer un dynamisme fort répondant aux aspirations des acteurs du secteur de l’artisanat qui fait face à des défis majeurs liés à la pandémie du coronavirus, a-t-elle dit.

Mme Fettah Alaoui a, dans le même sens, mis en avant le poids de la responsabilité et la confiance placée dans la nouvelle direction générale, appelée à créer un développement durable du secteur de l’artisanat et à répondre aux attentes de ses acteurs conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI qui ne cesse d’accorder une attention particulière à ce secteur et aux personnes qui y sont actives.

La ministre a, par ailleurs, félicité Sadik, considéré comme l’un des meilleurs cadres du ministère et connu pour son dévouement au service de l’intérêt général et ses compétences professionnelles avérées dans les différents postes qu’il a occupés tout au long de sa carrière.

Après des études supérieures à l’Université Mohammed V de Rabat et à l’Université Laval au Canada, Sadik a débuté son parcours professionnel au sein de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) relevant du ministère du Tourisme, où il a assumé plusieurs responsabilités qui lui ont permis d’accompagner la mise en œuvre de projets touristiques majeurs et de la stratégie relative au développement du produit touristique au niveau du Royaume, a-t-elle fait savoir.

Depuis 2013 et jusqu’à sa nomination, Sadik a été à la tête de la direction de la stratégie et de la coopération au ministère du Tourisme.