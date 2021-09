Naoufal El Heziti a officiellement pris ses fonctions de Président National du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD), au 1er juillet dernier, pour un mandat de deux ans. El Heziti sera accompagné de Abdelhak Sabri, vice-président de l’association, indique un communiqué du CJD, rappelant que les deux dirigeants avaient été élus par les membres du CJD en avril 2021.

Sous le thème de mandat intitulé “Pour une économie au service de la vie”, le binôme souhaite réinventer et mener des réflexions disruptives du CJD sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux à venir.

Âgé de 45 ans, El Heziti, CEO de Global Business Delivery est natif de Tanger, avec un background de plus de 20 ans d’expérience en Economie, Finance et Nouvelles Technologies.

Auparavant, il a notamment été Consultant senior chez Mazars, CFO Logica North Africa, Directeur Financier et Directeur Filiales & Participations de la CGI / Groupe CDG. Il est titulaire d’un Executive Finance de Harvard Business School de Boston et d’un DESS en Ingénierie Financière de Montpellier et d’une licence appliquée en management Financier de l’université Mohammed V.

Sabri (45 ans) natif de Taroudant, est, de son côté, un serial entrepreneur à la tête de plusieurs entreprises dans divers secteurs (Gardiennage & Sécurité Privée, Nettoyage Industriel, Syndic de Copropriété, Confection, Enseignement Privé, Location de voitures).

Titulaire de Licence en Linguistique (Français), Licence en Linguistique (English), et de deux masters en Marketing (École de Grenoble & Sup de Co) et en Pédagogie (UCAM), il est membre actif dans plusieurs associations (de développement, professionnelles et de promotion de l’Entrepreneuriat).

Cette prise de mandat consacre les parcours de El Heziti et Sabri engagés au sein du mouvement et au service de ses adhérents depuis 2005, conclut le communiqué.