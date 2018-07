Infomediaire Maroc – 12 lycéens marocains prennent part, du 7 au 17 juillet, au programme « Space Camp », qui est une colonie de vacances et une expérience éducative, ludique, et interactive qui combine entre théorie et pratique, grâce à une formation simulée à bord de simulateurs et d’anciennes navettes de l’agence spatiale américaine NASA. Les jeunes marocains participant à ce programme ont été sélectionnés dans le cadre d’un concours intitulé « Race2Space » (la Course à l’Espace).

Il s’agit d’une compétition à travers laquelle les étudiants qui excellent dans la science, la technologie, l’ingénierie ou les mathématiques, sont invités à soumettre des vidéos de 3 minutes expliquant, en anglais, un concept scientifique, puis à promouvoir ces vidéos sur les réseaux sociaux.

Rédaction Infomediaire.