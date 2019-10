La 6ème édition du Race2Space, concours récompensé par un séjour éducatif au Space Camp de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), a été lancée, jeudi dernier, à Casablanca, à l’initiative de l’ambassade des États-Unis au Maroc.

La cérémonie de lancement de ce concours, organisé en partenariat avec l’association « Scientific Morocco », s’est déroulée en présence de Deborah Barnhart, PDG du Centre de l’Espace et des Fusées relevant de la NASA, et Danielle Nuding, ingénieure des systèmes de commande de vol au sein de la NASA et lauréate du Space Camp, outre une douzaine de gagnants lors du 5ème Race2Space venus partager leur expérience.

A travers ce concours, l’ambassade ambitionne d’encourager les jeunes marocains à s’intéresser davantage aux sciences et technologies, ainsi qu’à les motiver en vue de développer leurs acquis et connaissances dans ce domaine.