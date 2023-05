Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain et du prototype d’un véhicule à hydrogène développé par un Marocain, deux projets novateurs qui permettront de renforcer la promotion du Label « Made In Morocco » et de conforter la place du Royaume comme une plateforme compétitive de la production automobile.

La présentation au Roi de la voiture de « Neo Motors », une société détenue par des capitaux marocains, et du prototype d’un véhicule à hydrogène de la société NamX, nommé HUV (Hydrogen Utility Vehicle), souligne la volonté du Souverain d’encourager et de promouvoir les initiatives entrepreneuriales nationales pionnières et les capacités créatives, particulièrement de la jeunesse marocaine, que ces projets incarnent.

Ces deux initiatives industrielles s’inscrivent en droite ligne des Orientations Royales visant à orienter le secteur privé vers l’investissement productif, notamment dans les filières de pointe et d’avenir et à stimuler l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises dans le Royaume.

La société Neo Motors a mis en place une unité industrielle à Ain Aouda (Région Rabat-Salé-Kénitra), pour la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l’export, avec une capacité annuelle prévisionnelle de 27.000 unités et un taux d’intégration locale de 65%.

L’investissement total prévisionnel de ce projet s’élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois.

L’homologation définitive du premier véhicule a été délivrée par l’Agence nationale de la Sécurité routière en février 2023. L’entreprise a procédé au lancement de la présérie et envisage l’inauguration de l’unité industrielle au cours du mois de juin 2023 et le lancement de la commercialisation.