Dislog Group a récemment renforcé sa présence en Europe avec l’acquisition de BBW/Chef Sam. Cette opération, qui s’inscrit en parfaite adéquation avec les objectifs internationaux du groupe, devrait générer des synergies opérationnelles importantes, en particulier dans le secteur agro-alimentaire.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Les Inspirations Eco, Omar Bennis, directeur général Dislog Europe, a donné plus de détails sur cette opération, qui selon lui, « constitue une nouvelle étape majeure dans le développement du Groupe Dislog en Europe », après l’acquisition de Taste distribution en 2023.

« Cette acquisition est un formidable accélérateur de croissance et un marqueur visible de l’ambition du Groupe au delà des frontières du Royaume. Dislog a pour objectif affiché de devenir un acteur incontournable de la distribution en Europe et entend y dupliquer son modèle unique d’acteur ‘industriel-distributeur’, celui-là même qui a fait son succès au Maroc », a-t-il fait savoir.

Concernant les nouveaux objectifs du groupe compte tenu de cette acquisition, Omar Bennis a indiqué que le groupe Dislog a pour ambition de devenir l’un des leaders de la distribution FMCG en Europe. « Cette acquisition – ainsi que la fusion immédiate de Taste Distribution et des activités de Chef Sam en France – nous positionnent dès aujourd’hui dans le Top 3 des distributeurs en France. Nous visons ce podium d’ici trois ans sur les autres marchés principaux de Chef Sam, à savoir l’Espagne et le Portugal », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter qu’à travers Chef Sam & Taste Distribution, Dislog est maintenant présent dans huit pays et réalisera plus de 75 millions d’euros de volume d’affaires en Europe en 2024, l’objectif étant d’atteindre 100 millions hors du Royaume, d’ici 2025.

« Dislog, en tant qu’industriel marocain profitera également de l’ouverture de ce nouveau réseau en propre pour y distribuer son portefeuille de marques propres et renforcer ainsi les synergies Europe-Maroc déjà initiées lors de l’acquisition de Taste. De cette opération résulte, notamment, la création d’un corridor de distribution unique en son genre sur l’axe Maroc-Espagne-Portugal-France-Belgique », a-t-il poursuivi.

A la question de savoir s’il y aura d’autres acquisitions dans l’avenir, Omar Bennis n’y est pas allé par quatre chemins. « Bien entendu. Cette opération, d’une importance majeure, est l’une des bases d’un projet d’expansion ambitieux qui fera de Dislog un groupe multinational de premier plan, un leader ‘méditerranéen’ dans le domaine de la grande distribution et des FMCG », a-t-il affirmé.

« Avec plusieurs opérations de M&A réalisées avec succès lors des dernières années, Dislog a acquis une expérience indiscutable dans l’identification et l’intégration d’entreprises à fort potentiel, validant ainsi sa stratégie d’expansion au travers d’opérations de croissance externe. Plusieurs dossiers significatifs sur des marques européennes sont actuellement à l’étude par nos équipes », a-t-il ajouté.

A noter par ailleurs que Chef Sam a généré, en 2023, un volume d’affaires de 35 millions d’euros en Europe, avec une croissance annuelle de 20%. Grâce à ces acquisitions stratégiques, le volume d’affaires consolidé en Europe de Dislog Group est projeté à 75 millions d’euros pour 2024, répartis entre 40 millions d’euros pour Chef Sam et 35 millions d’euros pour Taste Distribution.